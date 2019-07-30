Düzenli yüzme kalp sağlığını koruyor, yağ yakımını hızlandırıyor

Memorial Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, yüzmenin sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi. HER YAŞ GRUBU KOLAYCA YAPABİLİYOR Kardiyo egzersizleri vücuttaki yağ oranını azaltan egzersizlerdir. Koşmak, yürümek, yüzmek, bisiklete binmek kardiyo egzersizleri arasında yer almaktadır. Yüzme, yaz mevsiminde havanın sıcak olmasından dolayı tercih edilmektedir. Her yaştan insanın rahatça yapabileceği bir egzersizdir. Kara sporlarında yaşanan zorlanma suda yaşanmayacağı için küçük, büyük, kilolu ya da zayıf herkesin rahat bir şekilde yapabileceği bir spor dalıdır. Küçük çocuklar 4 yaşından itibaren yüzmeye başlayabilmektedir. SAKATLANMA RİSKİ AZ Yüzmenin tercih edilmesinde birçok faktör bulunmaktadır. Kas, bağ ve tendonlar karada yapılan sporlara göre yüzmede daha az zorlanmaktadır. Bu sebeple yüzmede sakatlanma riski daha azdır.Yüzme kas ve iskelet sistemini çok iyi çalıştırdığı ve kaslar arasında koordine sağladığı için kişinin herhangi bir ortopedik problemi varsa özellikle bel, boyun, sırtla alakalı problemlerde yüzme önerilmektedir. Suyun rahatlatıcı etkisinden dolayı yüzme kişiyi psikolojik açıdan da rahatlatmaktadır.

TÜM KASLARI AYNI ANDA ÇALIŞTIRIYOR Yüzme el, kol, bacak yani tüm gövdenin koordineli bir şekilde çalıştığı bir egzersizdir. Bu sebeple vücuttaki bütün kasları çalıştırmaktadır. Yüzme, suyun direncine karşı kişinin kendini ileri doğru iterek yaptığı bir egzersizdir. Bu da belirli bir kas kuvveti gerektirmektedir. Yüzmek kalp ve akciğer kullanım kapasitesini geliştireceği için yağ yakımını da sağlayan bir egzersizdir. Ayrıca formda kalarak var olan kas yapısını korumaktadır. Suyun direncine karşı uygulanan güçten dolayı yüzme omuz, kol, sırt ve göğüs kasları gelişmektedir. Vücudunun bu bölgelerini geliştirmek isteyen kişiler için yüzme uygun bir seçenektir. Yüzme planlı, programlı bir şekilde ve düzenli olarak yapıldığında bütün bu etkileri göstermektedir. YÜZMEK İÇİN SON ÖĞÜNÜNÜZÜN ÜZERİNDEN EN AZ 2 SAAT GEÇMESİNİ BEKLEYİN Kas kramplarına yol açan magnezyum gibi minerallerin normal değerlerde olması önemlidir. Kişinin vücudundaki mineral seviyesi yüzmeye başlamadan ölçülmelidir. Uykusuzluk da yine kas kramplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden yüzmek isteyen kişinin iyi bir uyku düzenine sahip olması gerekmektedir. Terlemeyle çok fazla su kaybı yaşandığı için su tüketiminin yeterli seviyelerde olması gerekmektedir. Yeterli sıvı alındığında gerekli mineraller de vücuda alınmaktadır. Yüzme yemek yedikten en az 2 saat sonra yapılmalıdır. Eğer yüzme için deniz tercih edilecekse havanın çok sıcak olduğu 11.00 – 16.00 saatleri dışında yüzülmelidir.