Düztaban nedir? Düztaban tedavisi nasıl olur? Düztaban ameliyatına hangi durumlarda başvurulur?

Ebeveynlerin çocuklarında gördüğü ve endişe ettiği problemlerin başında gelen düztabanlığın temel olarak iki çeşidi bulunuyor. Cerrahi müdahale gerektiren ve tedavi edilmezse kalıcı sakatlanmalara sebebiyet verebilen ‘sert düztabanlık’ toplumda çok sık görülmüyor. Çocuklarda yaygın olarak görülen esnek düztabanlık ise genellikle bir sağlık problemine yol açmıyor. Ebeveynlerin, ayak gelişiminin daha hızlı olduğu ilk 5 yaşta endişelenmemesi öneriliyor. Ancak sert ya da esnek düztabanlık teşhisi için mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Feridun Yumrukçal, düztabanlıkta doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

SERT DÜZTABANLIK KALICI SAKATLIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Sert düztabanlık; doğumda kendini göstermekte ve kayık ayak denilen görüntünün oluşmasına yol açmaktadır. Çoğu zaman ayak bileği kemiklerinden birinin duruşunun bozukluğundan kaynaklanmaktadır ve beraberinde başka rahatsızlıklar da olabilmektedir. Muayenede kesin teşhis konulabilmektedir. Yenidoğan döneminde bazı germe egzersizleri ve alçılamalar uygulansa da; çoğunlukla 6-12 aylıkken cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Sert düztabanlık tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa yol açabilmektedir. Fark edildiğinde vakit kaybetmeden uygun tedavinin yapılması gerekmektedir. Sert düztabanlık ne kadar erken fark edilirse ve tedavisine ne kadar erken başlanırsa, uygulanan tedaviden yüz güldürücü sonuç alma şansı bir o kadar yükselmektedir. Toplumda daha sık görülen esnek düztabanlık ise çoğu zaman müdahale edilmesi gereken bir sorun olmamakla birlikte yine de esnek ve sert düztabanlık ayrımını yapmak için bir uzmana danışmak gerekmektedir.