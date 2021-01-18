Dwayne Johnson 'sabırsızlanıyorum' diyerek bombayı patlattı

En fazla kazanan aktörler listesinin zirvesinde yer alan Dwayne Johnson, yeni NBC komedisi Young Rock'ın ilk fragmanını Instagram hesabından paylaştı. Young Rock ile kez geçtiğimiz yıl Ocak ayında duyurulmuştu.

Dwayne Johnson'ın çocukluğuna ve bir güreşçi olarak ilk yıllarına odaklanacak olan yeni dizi 11 bölümden oluşacak.

Dwayne Johnson ayrıca fragmanla ilgili olarak "Bayanlar ve baylar, @ nbcyoungrock'a ilk bakışınız. Babamın bunu görmesini gerçekten çok isterdim. Maaaaan gurur duyardı." Dizinin Dwayne Johnson'ı nasıl genç bir serseri olarak tasvir ettiği hakkında şaka yapalım: "Ve evet, 15 yaşında ergenliğin k....ı tekmeliyordum ve 10 yaşıma geldiğimde bir tekila kralı oluyordum."

Dwayne Johnson son olarak, "Sizi ve ailenizi biraz güldürmek ve yol boyunca öğrendiğim bazı hayat derslerini paylaşmak için sabırsızlanıyorum" diye ekledi.

YOUNG ROCK HAKKINDA

Young Rock dizisinin yıldızları arasında Adrian Groulx, Bradley Constant ve Uli Latukefu gibi isimler yer alıyor. Groulx 10 yaşındaki Johnson’ı oynayacak, Constant gençliğini ve Latukefu Dwayne Johnson’ın üniversite yıllarını canlandıracak.