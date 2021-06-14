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Dyshawn Pierre üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da

14.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Dyshawn Pierre üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-21 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla EuroLeague’in en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague’de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.

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Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından EuroLeague’de ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında “En İyi Oyuncu” seçildi.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre’ye Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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