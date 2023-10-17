Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik yaşandı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri J Grubu karşılaşmasında Bosna Herkes ile Portekiz karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko bu zorlu maça forvette başladı.

DZEKO İLE HALİL UMUT MELER ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Karşılaşmanın henüz beşinci dakikasında penaltı noktasını gösteren Halil Umut Meler, Bosna Hersek tarafından tepkiyle karşılandı. Halil Umut Meler'in bu kararına yoğun bir şekilde itiraz eden Dzeko'nun tavırları sosyal medyada gündem oldu.

KARARINDAN DÖNMEDİ

Dzeko'nun yoğun itirazlarına rağmen kararından geri adım atmayan Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo'nun sert şutunda top filelere gitti.





