Mynet Trend

E-5'te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımına aniden şerit değiştirerek 28 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Feci olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 15 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımında meydana geldi. E-5'te seyir halindeyken aniden şerit değiştirerek Saadetdere yol ayrımına giren otomobil sürücüsü, bir restoranda motosikletli kurye olarak İsmail Atsız'ın (28) kullandığı 34 BJM 228 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atsız'ı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Atsız ve ailesi kaçan sürücüden şikayetçi olurken polis ekipleri sürücüyü arıyor.

"KOLU KISMEN KOPTU DİYEBİLİRİZ"

Yaşanan olay sonrası plakası tespit edilemeyen sürücü kaçarken Atsız ise büyük şok yaşadı. Olay sonrası kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen kardeşi Hasan Atsız ise hastanede ağabeyinin uzun süre bekletildiğini ve ilgilenilmediğini de ifade ederek, "Yan yola girmek isterken en sol şeritten en sağ şeride geçmek isteyen aracın çarpması ile olay oldu. Ağabeyimin kolunda kalıcı hasar olabilir dediler. Ameliyat için plastik cerrahi olan Çapa'ya götürmüşler. Biz kamera kayıtlarını birkaç yerden bulabildik. Orada da zaten plaka görülmüyor. Şu anda ağabeyimin kolunda, doktorların söylediğini göre tendomlar, krişler hepsi kopmuş durumda. Ağabeyim kolu kısmen koptu diyebiliriz ben hastaneye ilk gittiğimde kolunu yamuk olarak gördüm. Çok kötü durumda" dedi.

SÜRÜCÜNÜN KAÇMA ANI KAMERADA

Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın en sol şeritten en sağ şeride doğru hızla geldiği Atsız'ın ise kendi şeridinde giderken aracın çarpması ile metrelerce ileri sürüklendiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise araç sürücüsünün kısa bir süre bekledikten sonra kaçtığı görülüyor. (İHA)

PARTNERDuyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajıDuyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam
9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-5 kaza Motosiklet sürücü otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı kadını raylara itti… O anların görüntüleri yayınlandı!

Yaşlı kadını raylara itti… O anların görüntüleri yayınlandı!

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Her anı izleyip alkışladılar

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Tavşanların dondurma keyfi

'İnfaz edip cesetleri domuzlara yedirdiler'

'İnfaz edip cesetleri domuzlara yedirdiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.