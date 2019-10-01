E-5'te sebze yüklü kamyonet devrildi! Trafik felç oldu

Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü Raşit Evelek yönetimindeki 34 YL 2298 plakalı kamyonet, Esenyurt Saadetdere Mevkii'nde sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yön tabelasını çarparak E-5 karayolu'a devrildi.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI



Devrilen kamyonet sürücüsü Raşit Evelek, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevrede bulunanlar Evelek ile yanındaki bir kişiyi kamyonetten çıkardı.

YAKIT YOLA AKTI



Kaza nedeniyle E-5 karayolunun Beylikdüzü yönünde trafik tek şeride düşerken, araçtan dökülen yakıt karayoluna ve hemen yanındaki metrobüs yoluna aktı. Kamyonetin kaldırılması için İETT'nin ağır tonajlı vinci bölgeye sevk edilirken, temizlik ekipleri de yoldaki motorini temizleyerek olası yeni kazanın önüne geçmeye çalıştı.

E-5'TE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Yan yol ve e-5 karayolunda da kazaya izleyemek için yavaşlayan sürücüler nedeniyle yoğunluk yaklaşık 2 saat sürdü. Araç çekici ile kaldırılırken E-5 Karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: DHA



