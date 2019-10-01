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E-5'te sebze yüklü kamyonet devrildi! Trafik felç oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 01.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

İstanbul E-5 karayolunda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle E-5 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü Raşit Evelek yönetimindeki 34 YL 2298 plakalı kamyonet, Esenyurt Saadetdere Mevkii'nde sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yön tabelasını çarparak E-5 karayolu'a devrildi.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Devrilen kamyonet sürücüsü Raşit Evelek, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevrede bulunanlar Evelek ile yanındaki bir kişiyi kamyonetten çıkardı.

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

YAKIT YOLA AKTI

Kaza nedeniyle E-5 karayolunun Beylikdüzü yönünde trafik tek şeride düşerken, araçtan dökülen yakıt karayoluna ve hemen yanındaki metrobüs yoluna aktı. Kamyonetin kaldırılması için İETT'nin ağır tonajlı vinci bölgeye sevk edilirken, temizlik ekipleri de yoldaki motorini temizleyerek olası yeni kazanın önüne geçmeye çalıştı.

E-5'TE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yan yol ve e-5 karayolunda da kazaya izleyemek için yavaşlayan sürücüler nedeniyle yoğunluk yaklaşık 2 saat sürdü. Araç çekici ile kaldırılırken E-5 Karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
E-5 kaza komyonet

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