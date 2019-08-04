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E-5'te tehlikeli yolculuk!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu üzerine seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan genç yürekleri ağza getirdi.

E-5'te tehlikeli yolculuk!

Olay, akşam saatlerinde E5 karayolu Bahçelievler mevkiinde yaşandı. Bakırköy istikametine doğru seyreden eşya dolu bir kamyonetin en arka kısmında oturan genç dikkat çekti. Gencin kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde oturması diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirdi.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Kasanın köşesindeki demirin üstüne oturan genç, sadece bir ipe tutundu. Ara sıra tuttuğu ipi de bırakan genç, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Gencin ayaklarını demirin üstünde uzatıp rahat tavırlarla yolculuk yapması bu kadarına da pes dedirtti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
E-5 Bahçelievler kamyonet

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