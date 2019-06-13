E-5 trafiğini birbirine kattılar!

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu noktalarda seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücülerin, bir süre sonra ön tekerlerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde gitmesi adeta kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülerin İstanbul turu kameraya yansıdı. Hız limitlerini de zorlayan ikili kasklarında bulunan go-pro kamera ile bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında “İstanbul’da sıradan bir gün” notuyla paylaştı. (İHA)
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