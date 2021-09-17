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E. Frankfurt - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

17.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar 90+2. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu ile üst üste şok yaşadı.

E. Frankfurt - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda Frankfurt ile oynadığı maçın 90+2. dakikasında Pelkas'ın penaltı vuruşundan dönen topu Berisha'nın gole çevirdiği pozisyonda VAR müdahale ederek golü geçersiz saydı. Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar gol sevincinin kursaklarında kalmasına isyan etti.

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PENALTI KAÇTI, DÖNEN TOP GOL OLDU, VAR İPTAL ETTİ

90+2. dakikada kazanılan penaltıda Pelkas topun başına geldi. Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci kurtarırken pozisyonun devamında Berisha topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu hakem, Alman forvetin penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Son dakikada büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, golün iptal edilmesinin ardından yıkımı yaşadı ve sosyal medyada bu duruma isyan etti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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