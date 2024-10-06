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E ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce E harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.10.2024 21:17
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Sözcük açısından bakıldığında Türk dilinde çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri meydana getiren toplamda 29 harf mevcuttur. Bu harflerden birisi E harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. E harfi ile başlayan Türkçe sözcük sayısı binin üzerinde olmaktadır. Türkçe sözcüklerin yanı sıra bu harfle başlayan çeşitli İngilizce kelime de vardır. Peki, E ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce E harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

E ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce E harfi ile başlayan kelimeler

E ile başlayan kelimeler iki harften oluşabileceği gibi üç, dört, beş, altı gibi çok sayıda harften de meydana gelebilmektedir. Genel olarak dilimizde bu harfle başlayan Türkçe sözcük sayısı 1500’ün üzerinde seyretmektedir. E harfi ile başlayan kelimeler kısa olabileceği gibi uzun da olabilmektedir. Dilimizin zenginleşmesine katkı sağlayan bu sözcüklerin yanı sıra E ile başlayan birçok İngilizce kelime de bulunur.

E ile başlayan kelimeler nelerdir?

E harfi, alfabemizin altıncı harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. D harfinden sonra gelen bu harf, konum olarak F harfinden de öncedir. E harfi aynı zamanda sesli yani ünlü harfler kategorisi içerisinde yer almaktadır. Alfabemizde toplamda 8 ünlü harf mevcuttur. E harfi de bunlardan biridir. E harfi ile başlayan Türkçe kelimeler binden fazla olduğundan bu sözcüklerin hepsini öğrenmek mümkün olmayabilir. Bu bağlamda dilimizde E harfi ile başlayan ve çok sık kullanılan sözcüklerin bazıları şöyledir:

  • E ile başlayan 4 harfli kelimeler: Ebat, ekim, ecel, eğin, eder, eğer, edim, edep, eğiş, ehli, eğik, efor, elan, elma, ekin, ekru, ekşi, emek, emel, ezik, etki, ezme, etik, eşya, eşit gibi.

  • E ile başlayan 5 harfli kelimeler: Efsun, ezeli, ebedi, eksen, eğmek, elden, eksik, ecdat, ekili, ehram, edvar, ender, emici, elvan, emsar, emmek, emare, engel, esmek, ergen, esami, eşmek, evcik, eylül, evcil gibi.

  • E ile başlayan 6 harfli kelimeler: Eczacı, edinim, editör, ebelik, edinme, ebruli, ecnebi, ekinti, efendi, efsane, ekinci, elenme, egemen, ekstra, eşelek, elkızı, ekşili, eskrim, eyalet, eskici, etkime, etobur, ezilme, etiket, esaret gibi.

E ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

E harfi ile başlayan Türkçe sözcükler olduğu gibi, birçok farklı İngilizce kelime de bulunur. E ile başlayan İngilizce kelimeler, bu yabancı dili öğrenirken bilinmesi gereken sözcükler arasında yer almaktadır. E harfi İngilizce alfabesinde “iy” ya da “i” olarak okunmaktadır. İngilizce sözcüklerin hem yazılışları hem okunuşları hem de manalarını bilmek oldukça önemli bir konudur. E harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şu şekildedir:

  • Ear: Kulak
  • Earn: Para kazanmak
  • Exit: Çıkış
  • Edit: Düzenlemek
  • Eye: Göz
  • Elephant: Fil
  • Education: Eğitim
  • Effective: Etkili
  • Emotion: Duygu
  • Easy: Kolay, basit
  • Enjoy: Eğlence
  • Eat: Yemek
  • Energy: Enerji
  • Egg: Yumurta
  • Evening: Akşam
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