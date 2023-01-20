E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2023: MEB e-Okul VBS karne notları nereden sorgulanır? 19 milyon öğrenci bugün karne alıyor!

Karne notu görüntüleme ekranı 20 Ocak 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erecek. 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak. Peki, MEB e-Okul VBS karne notları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

E-OKUL EKRANI

E-Okul üzerinden karne notlarının nasıl görüntüleneceği merak konusu oldu.

e-okul'da öğrenciye ait T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapıldıktan sonra güvenlik aşaması ekrana geliyor.

Öğrencinin doğum yılı, günü, hangi şubede eğitim aldığı, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi sorular yanıtlandıktan sonra e-Okul’a giriş gerçekleştirilmiş oluyor.

e-Okul’a giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda sol bölümde bulunan menüden “Öğrenci Bilgileri” seçeneğine tıklanır. Ardından öğrencilerin burada yıl sonu başarı ortalamaları ve aldığı belgeler ile birlikte sınav notu görüntülenir.

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E-OKUL DİJİTAL KARNE EKRANI ÖĞEENCİ VE VELİLERİN ERİŞİMİNE AÇILACAK MI?

e-Okul dijital karne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde açıklanmıştı.

Uygulama, salgın sebebiyle karne dağıtımı nedeniyle okullarda yoğunluk yaşanmaması için hayata geçirilmişti.

e-Okul dijital karneleri erişime açılmayacak. Pandemi riski ortadan kalktığı ve yüz yüze eğitim kesintisiz sürdüğü için karneler okul ortamında öğrencilere verilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karne dağıtımı İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilere farklı saatlerde dağıtılır. Bu konuda veliler ve aileler en doğru bilgiyi öğretmenleri ve okul yönetimlerinden alabilir. Genellikle karne günü saat 12.00’a kadar öğrencilere karne dağıtımı yapılmış oluyor. Karne günü okullarda tören düzenleniyor.

