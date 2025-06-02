e-Okul girişi nasıl yapılır 2025? e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı nasıl yapılır? e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı için tıkla

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dijital platformu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenci ve velilere eğitim süreçlerini takip etme kolaylığı sunuyor. Notlar, devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları, karne detayları ve daha pek çok bilgiye birkaç tıkla ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

e-Okul VBS, eğitim sürecini şeffaf ve erişilebilir kılmak için tasarlanmış bir sistemdir. Öğrenciler ve veliler, sistem üzerinden şu bilgilere anında erişebilir:

Sınav Sonuçları: Dönem içi yazılı ve sözlü sınav notları.

Karne Notları: Dönem sonu karne bilgileri.

Devamsızlık Bilgileri: Özürlü ve özürsüz devamsızlık durumu.

Sınav Tarihleri ve Ders Programı: Güncel sınav ve ders takvimi.

Öğrenci Davranış Notları: Disiplin ve davranış değerlendirmeleri.

Okul ve Şube Bilgileri: Öğrencinin kayıtlı olduğu okul ve şube detayları.

Alınan Belgeler ve Sertifikalar: Katılım belgeleri ve başarı sertifikaları.

Bu özellikler, velilerin ve öğrencilerin eğitim süreçlerini daha etkin bir şekilde takip etmesine olanak tanır.

2025 E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS’ye giriş yapmak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek sisteme kolayca erişebilirsiniz:

Adım 1: Tarayıcınızdan https://eokul.meb.gov.tr/ adresine gidin.

Adım 2: Sağ kısımda yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki giriş paneline tıklayın.

Adım 3: Açılan sayfada şu bilgileri eksiksiz doldurun:

Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası

Öğrencinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

Öğrencinin Doğum Tarihi

Okuduğu Şube

Güvenlik için sistemin rastgele sunduğu öğrenci fotoğrafı

Adım 4: Bilgileri doğru girdikten sonra “Giriş” butonuna tıklayın. Sistem, sizi doğrudan öğrenci profil ekranına yönlendirecektir.

2025 e-Okul Giriş Ekranı: https://eokul.meb.gov.tr/