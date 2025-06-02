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e-Okul girişi nasıl yapılır 2025? e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı nasıl yapılır? e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı için tıkla

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dijital platformu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), 2025 yılında da öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini yakından takip etmesini sağlıyor. Sınav sonuçlarından karne notlarına, devamsızlık bilgilerinden ders programlarına kadar birçok detaya anında ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? 2025’te sisteme erişim için hangi adımlar izlenmeli? İşte e-Okul giriş ekranı ve tüm detaylar haberimizde...

e-Okul girişi nasıl yapılır 2025? e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı nasıl yapılır? e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı için tıkla
Sedef Karatay

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dijital platformu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenci ve velilere eğitim süreçlerini takip etme kolaylığı sunuyor. Notlar, devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları, karne detayları ve daha pek çok bilgiye birkaç tıkla ulaşmak mümkün.

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E-OKUL VBS ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

e-Okul VBS, eğitim sürecini şeffaf ve erişilebilir kılmak için tasarlanmış bir sistemdir. Öğrenciler ve veliler, sistem üzerinden şu bilgilere anında erişebilir:

Sınav Sonuçları: Dönem içi yazılı ve sözlü sınav notları.

Karne Notları: Dönem sonu karne bilgileri.

Devamsızlık Bilgileri: Özürlü ve özürsüz devamsızlık durumu.

Sınav Tarihleri ve Ders Programı: Güncel sınav ve ders takvimi.

Öğrenci Davranış Notları: Disiplin ve davranış değerlendirmeleri.

Okul ve Şube Bilgileri: Öğrencinin kayıtlı olduğu okul ve şube detayları.

Alınan Belgeler ve Sertifikalar: Katılım belgeleri ve başarı sertifikaları.

Bu özellikler, velilerin ve öğrencilerin eğitim süreçlerini daha etkin bir şekilde takip etmesine olanak tanır.

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2025 E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS’ye giriş yapmak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek sisteme kolayca erişebilirsiniz:

Adım 1: Tarayıcınızdan https://eokul.meb.gov.tr/ adresine gidin.

Adım 2: Sağ kısımda yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki giriş paneline tıklayın.

Adım 3: Açılan sayfada şu bilgileri eksiksiz doldurun:

  • Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası
  • Öğrencinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe
  • Öğrencinin Doğum Tarihi
  • Okuduğu Şube
  • Güvenlik için sistemin rastgele sunduğu öğrenci fotoğrafı

Adım 4: Bilgileri doğru girdikten sonra “Giriş” butonuna tıklayın. Sistem, sizi doğrudan öğrenci profil ekranına yönlendirecektir.

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2025 e-Okul Giriş Ekranı: https://eokul.meb.gov.tr/

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