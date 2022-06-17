E OKUL VBS E KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022! MEB ile 2021-2022 e okul karne ortalaması ve başarı belgesi nasıl sorgulanır?

'E Okul VBS e karne görüntüleme ekranı' ve 'MEB ile 2021-2022 e okul karne ortalaması ve başarı belgesi nasıl sorgulanır?' soru ve konu başlıkları arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklamada bulunmuş ve bir süre önce 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB E okul VBS e karne görüntüme ekranı...

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022!

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 17 Haziran Cuma günü okullarda verilecek. Öte yandan e-Okul sistemine giriş yaparak da karne görüntülemesi yapılabilmektedir.

20221-2022 2. DÖNEM E-KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine https://eokulyd.meb.gov.tr internet sitesinden giriş yapılıyor. Hem veliler hem de öğrencilerin "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları sonrasında ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

https://e-okul.meb.gov.tr/

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022!

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA, NASIL ALINIR?

Takdir Teşekkür belgesi hesaplama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenilebiliyor. Takdir ve Teşekkür belgeleri e-Okul üzerinden elektronik ortamda erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine aşağıdaki linkten ulaşabilecek: e-okul.meb.gov.tr

Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak erişebilecek.



