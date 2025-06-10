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e-Okul VBS sistemi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not ve devamsızlık verisi girilecek mi? E okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, devam ediyor. Öğrenciler, bayram tatili sonrası 10 Haziran’da derslere kaldığı yerden devam ederken, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not, devamsızlık ve karne bilgilerini takip ediyor. Öğretmenler ise dönem sonu yaklaşırken not ve devamsızlık girişlerini hızlandırdı. Ancak sisteme erişim sağlamaya çalışanlar, yoğunlukla karşılaşabiliyor. e-Okul VBS kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not ve devamsızlık girişleri devam ediyor mu? Detaylar haberimizde...

e-Okul VBS sistemi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not ve devamsızlık verisi girilecek mi? E okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır?
Sedef Karatay

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girerken, öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not, devamsızlık ve karne bilgilerini takip ediyor. Bayram tatili sonrası 10 Haziran’da eğitim öğretime devam eden öğrenciler, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Peki, e-Okul VBS kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not ve devamsızlık girişleri devam ediyor mu?

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E-OKUL VBS KAPANDI MI?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne dönemine kadar öğrenci ve velilerin erişimine açık kalmaya devam edecek. Geçmiş yıllarda not girişlerinin tamamlanmasıyla sistem kapanırken, artık karne gününe kadar e-Okul VBS aktif olacak. 20 Haziran’a kadar öğrenciler, not ortalamaları, devamsızlık bilgileri ve diğer verilere ulaşabilecek. Sistem, yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşatsa da şu an için kapanmadı.

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NOT VE DEVAMSIZLIK GİRİŞİ DEVAM EDİYOR MU?

Öğretmenler, karne basımına kadar e-Okul üzerinden not ve devamsızlık girişlerini sürdürebilecek. 20 Haziran’a kadar devamsızlık ve not bilgisi girişleri açık olacak. Devamsızlık sınırında olan öğrenciler için bu bilgiler kritik önem taşıyor. Sınırı aşan öğrenciler sınıf tekrarına kalabilir ya da Takdir-Teşekkür belgesi alamayabilir. Bu nedenle veliler ve öğrenciler, sistem üzerinden güncel verileri düzenli olarak kontrol etmeli.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

e-Okul VBS, öğrencilerin eğitim süreçlerini takip etmek için kapsamlı bir platform sunuyor.

Sistem üzerinden erişilebilen bilgiler şunlar:

  • Sınav notları ve yıl sonu başarı ortalamaları

  • Devamsızlık bilgileri

  • Haftalık ders programı ve sınav tarihleri

  • Alınan başarı belgeleri

  • Merkezi sınav sonuçları

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VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS’ye giriş, e-Devlet üzerinden veya T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, okul numarası, doğum tarihi gibi bilgilerle yapılabiliyor.

Giriş için şu adımlar izleniyor:

  • e-Okul VBS ekranına gerekli kimlik bilgileri girilir

  • Doğrulama aşamasında sınav bilgileri veya kimlik detayları onaylanır

  • Telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden sisteme erişim sağlanır

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