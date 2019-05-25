Mynet Trend

E-spor Ajansı Gaming in Turkey Kuveyt'e E-spor merkezi açıyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey, Future Communications Company’nin yeni projesi Rush for Fun; Rush Esports Arena konseptiyle birlikte oyun, pazarlama, markalaştırma, canlı yayınlar, profesyonel espor ve oyun turnuvalarını birlikte geliştirmek ve düzenlemek üzere stratejik bir işbirliği yaptı.

E-spor Ajansı Gaming in Turkey Kuveyt'e E-spor merkezi açıyor!

Bugün, 152 ülkeden 300 milyon espor hayranı, canlı yayın platformları üzerinden online oyunları takip ediyor. Araştırma firması Newzoo'ya göre, MENA oyun pazarı önümüzdeki sekiz yıl içinde 1 milyar 6 milyon dolardan, 4 milyar 4 milyon dolara artış ile gelirini dörde katlayacak. Küresel espor endüstrisinin sadece 2020 yılında 1 milyar 480 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

3-1

Rush Esports Arena’nın, Kuveyt ve tüm Orta Doğu bölgesi için önemli olduğunu belirten Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, “Partnerimiz Future Communications Company ile birlikte Orta Doğu’daki oyun ve espor ekosistemini yeniden şekillendireceğiz. Rush Esports Center sadece bir başlangıç,” dedi.

Future Communications CEO’su Salah Al Awadi, “Seyircilerin sayısı, turnuva katılımları, sponsorluklar ve teknolojik yenilikler karşısında söze ne hacet. Kuveyt'te giderek artan espor takımları, bölgesel ve küresel olarak rekabet etme potansiyeline sahip. Kuveyt'te ve bölgede oyun sektörünü profesyonel bir konuma getirmek için önümüzde büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz,” şeklinde konuştu.

ckfjejioahgboaip

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Google’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyurulduGoogle’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyuruldu
MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası OlduMSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-spor Future Communications Company Gaming in Turkey Rush Esports Arena

En Çok Okunan Trend Haberler

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

Cami önünde ortalık karıştı!

Cami önünde ortalık karıştı!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyuruldu

Google’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyuruldu

MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

Acer, Yeni Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Modellerini Duyurdu

Acer, Yeni Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Modellerini Duyurdu

Brothers: A Tale of Two Sons, Switch yolcusu

Brothers: A Tale of Two Sons, Switch yolcusu

Battle Worlds: Kronos, Nintendo Switch’e geliyor

Battle Worlds: Kronos, Nintendo Switch’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.