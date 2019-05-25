E-spor Ajansı Gaming in Turkey Kuveyt'e E-spor merkezi açıyor!

Bugün, 152 ülkeden 300 milyon espor hayranı, canlı yayın platformları üzerinden online oyunları takip ediyor. Araştırma firması Newzoo'ya göre, MENA oyun pazarı önümüzdeki sekiz yıl içinde 1 milyar 6 milyon dolardan, 4 milyar 4 milyon dolara artış ile gelirini dörde katlayacak. Küresel espor endüstrisinin sadece 2020 yılında 1 milyar 480 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Rush Esports Arena’nın, Kuveyt ve tüm Orta Doğu bölgesi için önemli olduğunu belirten Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, “Partnerimiz Future Communications Company ile birlikte Orta Doğu’daki oyun ve espor ekosistemini yeniden şekillendireceğiz. Rush Esports Center sadece bir başlangıç,” dedi.

Future Communications CEO’su Salah Al Awadi, “Seyircilerin sayısı, turnuva katılımları, sponsorluklar ve teknolojik yenilikler karşısında söze ne hacet. Kuveyt'te giderek artan espor takımları, bölgesel ve küresel olarak rekabet etme potansiyeline sahip. Kuveyt'te ve bölgede oyun sektörünü profesyonel bir konuma getirmek için önümüzde büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz,” şeklinde konuştu.





