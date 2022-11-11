EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? e-YDS sınavı hangi illerde yapılacak?

e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? e-YDS sınavı hangi illerde yapılacak?

11.11.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) için geri sayım sürüyor. e-YDS 2022/12 İngilizce sınavının ne zaman, saat kaçta ve hangi illerde yapılacağı merak konusu oldu. Sınava katılacak olanlar araştırmalarına hız verdi. Peki, e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? e-YDS sınavı hangi illerde yapılacak?

e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? e-YDS sınavı hangi illerde yapılacak?

e-YDS sınavı için ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile adaylar sınav giriş belgelerine erişimini sağladı. ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) yaklaşık 5 bin adayın gireceğini açıkladı. 180 dakika sürecek olan e-YDS sınavına az bir zaman kala sınav hakkında merak edilenler sorgulanmaya başladı. İşte e-YDS sınavının detayları.

e-YDS HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek e-YDS'ye 5 bin 77 aday katılacak.

optik form ve kalem

e-YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Elektronik Yanacı Dil Sınavı e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13:45'de başlayacak. Adaylar saat 13:00'den sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Sınav 16:45'te son bulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyorOkullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
YDS SONUÇLARI 2022YDS SONUÇLARI 2022
Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM e yds ne zaman e yds tarihleri Orkun Kökçü

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi?

Serüven eş anlamlısı nedir?

Serüven eş anlamlısı nedir?

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Özlem eş anlamlısı nedir?

Özlem eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.