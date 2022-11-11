e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? e-YDS sınavı hangi illerde yapılacak?

e-YDS sınavı için ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile adaylar sınav giriş belgelerine erişimini sağladı. ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) yaklaşık 5 bin adayın gireceğini açıkladı. 180 dakika sürecek olan e-YDS sınavına az bir zaman kala sınav hakkında merak edilenler sorgulanmaya başladı. İşte e-YDS sınavının detayları.

e-YDS HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek e-YDS'ye 5 bin 77 aday katılacak.

e-YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Elektronik Yanacı Dil Sınavı e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13:45'de başlayacak. Adaylar saat 13:00'den sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Sınav 16:45'te son bulacak.



