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E3 2019: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oynanışı gösterildi!

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TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

E3 2019 PC Gaming Show'da Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de ilk kez gösterilen oynanış videosuyla kendine yer buldu.

E3 2019: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oynanışı gösterildi!

Etkinlikte biraz oyundan da bahsedildi. Buna göre oyun, hikaye anlatım tarzı olarak ilk oyunun sistemini koruyacak. Ancak oyunun yeni 'resonance' sistemi dikkat çekici.
Vampirler, duyguları insanlar gibi hissetmedikleri için oyunda bu resonance'lara ihtiyaç duyacaklar. Resonance'lar, oyunculara kısa süreli buff'lar sağlayacak ve aynı resonance'a sahip bir kanı sürekli tüketince buff'ın süresi ve etkisi artacak.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2020 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliyor.

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E3 2019 PC Gaming Show PlayStation 4 vampir Vampire: The Masquerade Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

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