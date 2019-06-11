E3 2019: Watch Dogs Legion sonunda ortaya çıktı!

Londra'yı mekan edinen yeni oyunda herhangi bir NPC ile oynamak mümkün olacak. Bundaki amaç ise bir direniş gücü oluşturup Londra'yı tiranların elinden kurtarmak. Üstelik yanımıza çektiğimiz her NPC'nin kendine has bir karakteri, animasyonu ve seslendirmesi olacak. Oyunun ana odağı tabii ki yine teknoloji olacak.

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