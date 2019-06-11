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E3 2019: Watch Dogs Legion sonunda ortaya çıktı!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Ubisoft, E3 2019 basın konferansını önce sızdırılan sonra da doğrulanan Watch Dogs Legion ile açtı.

E3 2019: Watch Dogs Legion sonunda ortaya çıktı!

Londra'yı mekan edinen yeni oyunda herhangi bir NPC ile oynamak mümkün olacak. Bundaki amaç ise bir direniş gücü oluşturup Londra'yı tiranların elinden kurtarmak. Üstelik yanımıza çektiğimiz her NPC'nin kendine has bir karakteri, animasyonu ve seslendirmesi olacak. Oyunun ana odağı tabii ki yine teknoloji olacak.

Watch Dogs Legion 6 Mart 2020'de PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia platformlarına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
E3 2019: Watch Dogs Legion Xbox One S

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