EA’nin ücretli servisi PS4 için geliyor

Electronic Arts’ın sevilen servisi EA Access, PC ve Xbox One’ın ardından PlayStation 4’e de geliyor. Bilindiği üzere bu servis sayesinde EA tarafından geliştirilen oyunları çıkmadan deneyimleme ve yüzde 10 indirimle satın alma gibi avantajlara erişebiliyorsunuz. Ayrıca kütüphanede yer alan tüm oyunları da ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz.
EA Access’in Xbox Game Pass’e benzer bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. İki sistem arasındaki en önemli fark, EA Access’in sadece Electronic Arts’ın yayınladığı oyunları kapsaması.
EA satışa sunduğu oyunları belli bir süre sonra Access kütüphanesine de ekliyor. Böylece bu servise abone olanlar, oyunları ücretsiz olarak oynama şansına erişiyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde NBA Live 19, EA’nin Access kütüphanesine eklenmişti.
İşte bu servis önümüzdeki günlerde PS4’te de boy gösterecek. Bir Reddit kullanıcısı, EA Access logosunun Brezilya PS Store’da kısa süreliğine de olsa göründüğünü ve sonradan kaldırıldığını iddia etti. Kullanıcı bu anı bir fotoğrafla da ispatlamış. Dilerseniz bu fotoğrafa aşağıdan göz atabilirsiniz.
Muhtemelen EA’nin ücretli abonelik sistemi kısa bir süre sonra PS4’te de boy göstermeye başlayacaktır. Zaten EA yetkilileri de kısa süre önce bu servisi farklı platformlarda sunmak istediklerini dile getirmişlerdi. Şimdilik Nintendo Switch’te çok fazla EA oyunu olmadığını hesaba katarsak, geriye yalnızca PS4 kalıyor.
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