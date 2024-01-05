EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Ebeveyn nasıl yazılır? Ebeveyn mi ebebeyn mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ebeveyn nasıl yazılır? Ebeveyn mi ebebeyn mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.01.2024 19:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde okumak ve doğru bir biçimde yazmak oldukça önemli bir konudur. Özellikle yazılı iletişimlerde en ufak bir harf hatası cümlenin tamamını olumsuz yönde etkilemekte ve ortaya ciddi imla hataları çıkabilmektedir. Türkçemizde birçok sözcüğün yazımında sıklıkla yazım yanlışı yapılmaktadır. Ebeveyn sözcüğü de yazımında hata yapılan kelimelerden biridir. Peki, ebeveyn nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ebeveyn kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullanılan sözcükler arasında bulunur. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelimenin yazım şekliyle alakalı birçok kullanıcı çelişkiye düşmekte ve bu sözcüğü sıklıkla hatalı yazmaktadır. Bundan kaynaklı ebeveyn yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak için Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

Ebeveyn nasıl yazılır?

Ebeveyn sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olarak bilinir. Kelimelerin yazımında hataya düşmek hem mana bozulmasına hem de anlam kaymasına neden olabilir. Sözcüklerin nasıl yazıldığını öğrenmek, dilimizi güzel kullanabilmemiz yönünden fazlasıyla önemlidir. Yalnızca yazılış şekillerini değil, nasıl telaffuz edildiğini de bilmek gerekir. Sözlü iletişimlerde sözcüklerin yanlış telaffuz edilmesi, etkili ve akıcı bir konuşmaya büyük engel olmaktadır. Ayrıca kelimeleri anlamını bilerek kullanmak, karşı tarafın doğru kavrayabilmesi açısından da büyük önem taşır. Bu bağlamda ebeveyn TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

  • (İsim) Anne ve baba.

Ebeveyn mi ebebeyn mi?

Arapça kökenli olan ebeveyn sözcüğü anne veya babalar için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime birçok kişi tarafından “ebebeyn” olarak yazılmaktadır. Ancak bu yazım şekli Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinde yer alan bilgilere göre doğru değildir. Bu kelimenin doğru yazım stili “ebeveyn” şeklinde olmalıdır. Sözcüğün dördüncü harfi “b” yerine her zaman “v” olarak kullanılmalıdır. Bu tür sözcüklerde bu kadar fazla yazım hatasına rastlanılmasının ana sebeplerinden biri kelimelerin söylendiği gibi yazıya dökülmesidir. Kelimelerin yazımında ikileme düşüldüğünde sözlük sitelerinden yararlanmak ve sözcüğün doğru şeklini öğrenip bu doğrultuda ilerlemek yazılı iletişimler açısından son derece önemlidir. Tüm bu bilgilerden yola çıktığımızda ebeveyn doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

  • Ebeveyn (doğru kullanım)
  • Ebebeyn (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı!Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı!
Ülke genelinde ortaokul ve liselerde başlıyorÜlke genelinde ortaokul ve liselerde başlıyor
Özel okulların KDV oyununa dikkat! Özel okulların KDV oyununa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
ebeveyn nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

Erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.