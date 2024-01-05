Ebeveyn nasıl yazılır? Ebeveyn mi ebebeyn mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ebeveyn kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla kullanılan sözcükler arasında bulunur. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelimenin yazım şekliyle alakalı birçok kullanıcı çelişkiye düşmekte ve bu sözcüğü sıklıkla hatalı yazmaktadır. Bundan kaynaklı ebeveyn yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak için Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

Ebeveyn nasıl yazılır?

Ebeveyn sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olarak bilinir. Kelimelerin yazımında hataya düşmek hem mana bozulmasına hem de anlam kaymasına neden olabilir. Sözcüklerin nasıl yazıldığını öğrenmek, dilimizi güzel kullanabilmemiz yönünden fazlasıyla önemlidir. Yalnızca yazılış şekillerini değil, nasıl telaffuz edildiğini de bilmek gerekir. Sözlü iletişimlerde sözcüklerin yanlış telaffuz edilmesi, etkili ve akıcı bir konuşmaya büyük engel olmaktadır. Ayrıca kelimeleri anlamını bilerek kullanmak, karşı tarafın doğru kavrayabilmesi açısından da büyük önem taşır. Bu bağlamda ebeveyn TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

(İsim) Anne ve baba.

Ebeveyn mi ebebeyn mi?

Arapça kökenli olan ebeveyn sözcüğü anne veya babalar için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime birçok kişi tarafından “ebebeyn” olarak yazılmaktadır. Ancak bu yazım şekli Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinde yer alan bilgilere göre doğru değildir. Bu kelimenin doğru yazım stili “ebeveyn” şeklinde olmalıdır. Sözcüğün dördüncü harfi “b” yerine her zaman “v” olarak kullanılmalıdır. Bu tür sözcüklerde bu kadar fazla yazım hatasına rastlanılmasının ana sebeplerinden biri kelimelerin söylendiği gibi yazıya dökülmesidir. Kelimelerin yazımında ikileme düşüldüğünde sözlük sitelerinden yararlanmak ve sözcüğün doğru şeklini öğrenip bu doğrultuda ilerlemek yazılı iletişimler açısından son derece önemlidir. Tüm bu bilgilerden yola çıktığımızda ebeveyn doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

Ebeveyn (doğru kullanım)

Ebebeyn (yanlış kullanım)





