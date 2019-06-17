Ebeveynler dikkat! Karnesi kötü olan çocuklara nasıl yaklaşmalı?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, karnelerin aileler tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu. “Genellikle karne ile ilgili anne babaların tutumu; sene içerisinde çocuğun okula nasıl gittiği ile ilgili. Fazla bilgisi ya da ilgisi olmayan anne babanın tek ilgilendiği günün karne günü olduğu durumlarda çocuk üzerinde ciddi bir travma etkisi yaratıyor” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Derslerin ne olacağı ile ilgili zihnini yormamış bir anne-babanın karneyi okuması çok hatalı olabiliyor. Mesela karneyi eline alıyor ‘Şu kadar geçmiş, şu dersler düşük ya da şu kadar dersten kalmış neden bu derslerden kaldın bu kadar? Seni büyüttük bu kadar sana bu kadar emek verdik’ diye söylediği zaman çocuk böyle durumlarda bir şey öğrenemiyor: Bu karnedeki amaç ne? Karne, gencin bir dönem ya da bir sene yaptığı çalışmanın olumlu olumsuz yönlerinin bir sonucudur ve bu sonucu görmesidir. Normalde bu sonuca ulaşması için neler yaşandı bununla ilgili anne babanın genç ile ortak bir çabası olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

'KARNE, ÇOCUĞUN DEĞERLİ OLUP OLMADIĞININ ÖLÇÜSÜ DEĞİLDİR' “Bir ilgisiz anne babanın yaklaşımı var bir de sağlıklı anne babanın yaklaşımı var. Burada en çok yapılan hata; karnenin sanki iyi karne değil de çocuğun iyi insan olup olmadığının, çocuğunun sevilip sevilmediğinin belgesi gibi okunması” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuğun karnesi, çocuğun sadece 1 sene çalıştığı derslerin sonucudur. Onun iyi insan olup olmadığının onun, değerli olup olmadığının ölçüsü değildir. Bunun bilinmesi gerekiyor. İlgili olan bir çocuk zaten karnesinin ne olacağını yüzde 90 tahmin edebiliyordur. Burada karne zayıf olduğunda en çok yapılan; çocuk eve gelmiyor, saklıyor, başkasına gidiyor ilişkileri bozuluyor. Çocuğun kişiliğini değil davranışlarını övmek gerekiyor. Kişiliğini değil davranış ve çabalarını eleştirmek gerekiyor. Kişiliği ayrı davranışları ayrı görerek karneyi okuyabilirsek çocuk zayıf karneden bir şey öğrenir ve burada ne yapması gerektiğini düşünür. BAŞKASI İLE KIYASLAMAYIN!

Çocuğu başkasıyla kıyaslamak, kişinin kendisi ile eksiklik duygusunu hissettirir.Eksiklik duygusunu hisseden kişinin öz güveni zedelenir. Hâlbuki bir kişi kendine bir hedef koyup onunla yarışması lazım, başkasıyla değil.İnsanda rekabet duygusu var rekabet duygusu insanı yetiştiren doğal bir duygu; ama başkasını kıyasla değil kendine koyacağı bir hedefle kıyaslaması zamana, doğaya karşı yarışması kişiyi geliştiren şeyler. Kendisine bir hedef koyup yarışması. Çocuk kendi kendini kıyaslarsa oradan bir ders çıkarır; ama anne-baba kıyas yaptığı zaman kıskançlık duygusunu tetikleyen bir etki yapar. Kardeşini kıskanır sonrasında kardeşinin oyununu bozar çocuk kardeşini düşman gibi görmeye başlar yani anne baba bunu yaparken, aralarına fitne sokmuş olur. 'BU KARNE BİZE NE ÖĞRETTİ' SORUSUNUN CEVABI ARANMALI Önemli olan çocuğun hayatta hem başarılı hem mutlu olmasını sağlamak. Hayat başarısı sadece akademik başarı değil, bu iki başarının beraber olmasıdır. Bu gözle bakılırsa, anne-baba ‘Bu karne bize ne öğretti’ diyerek çocuğa yaklaşmalıdır. Onu körü körüne savunmak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak yerine ‘Bu karne bize ne öğretti, bu karnenin sonucuna göre biz ne yapabiliriz hangi eksiklerimiz var, bunu nasıl düzeltebiliriz’ denilirse, çocukta böyle durumlarda saygı ile birlikte gelecekle ilgili önlem almayla ilgili yaklaşımlar oluşur. Öbür türlü çocukta korku oluşturulur ve çocuk korku ile hiçbir şey öğrenmez sadece korkmayı öğrenir.”

ÇOCUĞUNUZLA ÇALIŞMA PLANI YAPIN Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sınav tarihleri aşağı yukarı belli. O zamana kadar plan yapılmalı” diyerek, “Diyelim ki, 15 günlük zaman var bu 15 günlük zaman içerisinde serbest zaman ve ders çalışma zamanı ile ilgili çocuk ile sözleşme yapılmalı. Ders çalışmayı son güne bırakıp genellikle başarılı olamayan çocuklar, son birkaç güne bırakıp hemen sınıf geçeceğini zannediyor yetiştiremiyor. Burada planlı çalışmayı öğretmek anne-babanın çocuğa kazandıracağı beceri; yaşam becerisi, planlı ders çalışmasıdır” diye konuştu. İYİ NOT ALDIĞINDA SEVİNCİNİZİ BELLİ EDİN Çocuk güzel sonuçlar alınca da burada anne-babanın sevincini belli etmesi gerektiğini vurgulana Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Böyle durumlarda bazı anne-babalar, sevindiğini belli etmiyor bu sefer de çocuk ‘Ne yapsam annemi babamı memnun edemiyorum’ diyor. Mesela çocuk 97 alıyor, anne-baba ‘Niye 100 alamadın’ diyor, bu tarz durumlarda çocuk ‘Nasılsa annemi babamı mutlu edemiyorum’ diyor ve ders çalışmayı bırakıyor.