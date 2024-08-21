Ebrar Karakurt babasıyla dans etti! Baba İsmail Karakurt gözyaşlarını tutamadı... "Ağladık be"

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt başarılı voleybol kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isim.

Genç yaşında büyük başarılara imza atan Ebrar Karakurt paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak ailesiyle bir düğüne katılan Ebrar Karakurt babasıyla dans ettiği anları paylaştı.

Ebrar paylaşımında şu şarkıyı not düştü:

"Baba bir masal anlat bana

İçinde tüm oyunlarım

Kurtla kuzu olsun şekerle bal

Baba bir masal anlat bana

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun, güneşle ay."

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ebrar Karakurt ve babası İsmail Karakurt'un dans ettikleri o anlar sosyal medyayı da salladı. Ebrar'ın babası dans ettiği anlarda gözyaşlarını tutamadı ve kızına sıkı sıkıya sarıldı.



Sosyal medyada "Gözlerim yaşardı izlerken resmen!", "Babanızla uzun ve güzel bir ömrünüz olsun", "Ebrar ağlattın aşkım", "Türkiye'nin en iyi voleybolcularından birini yetiştirdi", "Ebrar baban ve sen birbirinizin şansısınız" yorumları yapıldı.