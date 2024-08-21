Ebrar Karakurt babasıyla dans etti! Baba İsmail Karakurt gözyaşlarını tutamadı... "Ağladık be"

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt başarılı voleybol kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isim.
Genç yaşında büyük başarılara imza atan Ebrar Karakurt paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Son olarak ailesiyle bir düğüne katılan Ebrar Karakurt babasıyla dans ettiği anları paylaştı.
Ebrar paylaşımında şu şarkıyı not düştü:
"Baba bir masal anlat bana
İçinde tüm oyunlarım
Kurtla kuzu olsun şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun, güneşle ay."
Ebrar Karakurt ve babası İsmail Karakurt'un dans ettikleri o anlar sosyal medyayı da salladı. Ebrar'ın babası dans ettiği anlarda gözyaşlarını tutamadı ve kızına sıkı sıkıya sarıldı.
Sosyal medyada "Gözlerim yaşardı izlerken resmen!", "Babanızla uzun ve güzel bir ömrünüz olsun", "Ebrar ağlattın aşkım", "Türkiye'nin en iyi voleybolcularından birini yetiştirdi", "Ebrar baban ve sen birbirinizin şansısınız" yorumları yapıldı.
Baba bir masal anlat bana— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 21, 2024
İçinde tüm oyunlarım
Kurtla kuzu olsun şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun,güneşle ay pic.twitter.com/mNcfLUD4Bp