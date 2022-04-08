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  4. Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun MVP'si seçildi

Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun MVP'si seçildi

08.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi.

Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun MVP'si seçildi

İlk yurt dışı deneyimini bu sezon İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Milli sporcu normal sezonun sona ermesinin ardından ligin MVP'si seçildi.

Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Volley Novara, normal sezonu averajla Egonu'nun formasını giydiği Imoco Volley Conegliano'nun ardında 2. sırada bitirdi. Novara 26 maçta 23 kez kazanırken 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Novara, ligi 7. sırada bitiren Cuneo ile eşleşti. İki takım arasındaki mücadelenin ilki 9 Nisan, 2.'si ise 12 Nisan'da oynanacak.

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Ebrar Karakurt
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