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Ebrar Karakurt'tan küfürlü Gibi göndermesi! Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılıç kayıtsız kalamadı

13.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Caterina Bosetti ile verdiği paylaşıma sevilen dizi Gibi'den bir replik yazınca, ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç kayıtsız kalamadı.

Ebrar Karakurt'tan küfürlü Gibi göndermesi! Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılıç kayıtsız kalamadı

Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı, güçlü rakibi Monza'yı 3-2 yendi. Galibiyet sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Ebrar Karakurt, İtalyan voleybolcu Caterina Bosetti ile pozunu paylaşıp, açıklama kısmına ise küfürlü bir Gibi repliği bıraktı.

Ebrar Karakurt'tan küfürlü Gibi göndermesi! Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılıç sessiz kalamadı

Ebrar Karakurt, ''Cate bizim senle sırt sırta verip de...'' diyerek meşhur Gibi repliğini sansürlü paylaştı. Paylaşıma Gibi dizisinin başrolü Kıvanç Kılınç kayıtsız kalamadı. Kıvanç Kılınç, Ebrar Karakurt'a alev emojisi attı.

Ebrar Karakurt'tan küfürlü Gibi göndermesi! Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılıç kayıtsız kalamadı

Ebrar Karakurt'un göndermeli galibiyet paylaşımını Enis Arıkan ve Zehra Güneş de beğendi.

Instagram hesabında sık sık takipçilerini geçmişe götüren Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaşıp 'E ben güzelmişim' notunu düşmüştü.

Ebrar Karakurt'tan küfürlü Gibi göndermesi! Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılıç sessiz kalamadı

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