Ebrar Karakurt'tan küfürlü Gibi göndermesi! Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılıç kayıtsız kalamadı

Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı, güçlü rakibi Monza'yı 3-2 yendi. Galibiyet sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Ebrar Karakurt, İtalyan voleybolcu Caterina Bosetti ile pozunu paylaşıp, açıklama kısmına ise küfürlü bir Gibi repliği bıraktı.

Ebrar Karakurt, ''Cate bizim senle sırt sırta verip de...'' diyerek meşhur Gibi repliğini sansürlü paylaştı. Paylaşıma Gibi dizisinin başrolü Kıvanç Kılınç kayıtsız kalamadı. Kıvanç Kılınç, Ebrar Karakurt'a alev emojisi attı.

Ebrar Karakurt'un göndermeli galibiyet paylaşımını Enis Arıkan ve Zehra Güneş de beğendi.

Instagram hesabında sık sık takipçilerini geçmişe götüren Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaşıp 'E ben güzelmişim' notunu düşmüştü.





