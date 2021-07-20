Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatı öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karakurt, "Ay-yıldızın hakkını vermeye çalışacağız" diye konuştu.
Üzerlerinde herhangi bir baskı hissetmediklerini belirten Ebrar Karakurt, "Dünya çapındaki en üst düzey turnuvaya gideceğimiz ve orada ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Beklentilerin artmış olmasına alışkınız. Halkımıza bu beklentiyi biz yarattık. Beklentilerin olması iyidir. Ne olup ne biteceğini göreceğiz. Umarım kürsüye çıkmış olarak ülkemize döneriz" dedi.
Turnuvada güçlü takımların olduğundan bahseden Karakurt, "Biz sahada en iyi mücadelemizi vereceğiz. Ne kadar güçlü oldukları ve ne kadar iyi oyunculara sahip oldukları bizi hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Ay-yıldızın hakkını vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan hazırlık süreci hakkında konuşan genç voleybolcu, "Tecrübeli oyuncularımız bize çok yardımcı oldular, biz de onlara karşı elimizden geleni yaptık. Sahada kesinlikle elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Güzel bir süreçti bizim için. Umarım aynı şekilde Tokyo'ya da yansıtmayı başarabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
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