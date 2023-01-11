Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge son haliyle şaşırttı

Buse Plan'la verdiği yatak pozuyla gündeme oturan sosyal medya fenomeni İmge, imaj konusunda değişikliğe gitti. Kahkül kestiren İmge'nin dudak dolgusu da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'la birlikte olduğu dönem İtalya'da yaşayan İmge, büyük aşk bittikten sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Sonrasında gezgin fenomen Buse Plan'la aşk yaşayan İmge, Belçika'ya yerleşti.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Buse Plan'dan sessiz sedasız ayrılan İmge, ayrılık sürecini dostlarıyla atlatıyor. İmaj değişikliğine giden fenomenin son hali bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Bu kadar dolguya gerek var mıydı? Doğal halin daha güzeldi'' diyerek İmge'yi eleştirdi.



