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  4. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge son haliyle şaşırttı

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge son haliyle şaşırttı

11.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt'la yaşadığı aşkla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen İmge, daha sonra Buse Plan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde hayatına yalnız olarak devam eden İmge, yeni imajıyla dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları İmge'nin estetik operasyon yaptırdığını iddia etti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge son haliyle şaşırttı

Buse Plan'la verdiği yatak pozuyla gündeme oturan sosyal medya fenomeni İmge, imaj konusunda değişikliğe gitti. Kahkül kestiren İmge'nin dudak dolgusu da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'la birlikte olduğu dönem İtalya'da yaşayan İmge, büyük aşk bittikten sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge son haliyle şaşırttı

Sonrasında gezgin fenomen Buse Plan'la aşk yaşayan İmge, Belçika'ya yerleşti.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge son haliyle şaşırttı

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Buse Plan'dan sessiz sedasız ayrılan İmge, ayrılık sürecini dostlarıyla atlatıyor. İmaj değişikliğine giden fenomenin son hali bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge son haliyle şaşırttı

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Bu kadar dolguya gerek var mıydı? Doğal halin daha güzeldi'' diyerek İmge'yi eleştirdi.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge son haliyle şaşırttı

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge son haliyle şaşırttı


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