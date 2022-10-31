Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

Şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge, gezgin sevgilisi Buse Plan ile dudak dudağa pozunu paylaştı.

Cadılar Bayramı stiliyle dikkat çeken İmge, sırt dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Buse Plan ve İmge, geçtiğimiz günlerde Brüksel sokaklarında verdikleri sütyensiz pozlarla da sosyal medyada ilgi odağı olmuşlardı.

Ünlü çift, bir hostel odasından paylaştıkları yatak pozuyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

İmge, Buse Plan ile ilişkisini göz önünde yaşamayı tercih ederken, Ebrar Karakurt'un hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ebrar Karakurt, İmge'den sonra güzel oyuncu İrem Tuncer ile yakınlaşmıştı.

İmge ve Buse Plan, aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan Buse Plan'ın, YouTube'da yaklaşık 100 bin abonesi mevcut.



