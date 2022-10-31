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  4. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

31.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'la yaşadığı aşkla tanınan İmge, yeni aşkı Buse Plan ile yaptığı tutku dolu paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Cadılar Bayramı'nı kutlayan ünlü çift, dudak dudağa poz verdi.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

Şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge, gezgin sevgilisi Buse Plan ile dudak dudağa pozunu paylaştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Sırt dekoltesi dikkat çekti

Cadılar Bayramı stiliyle dikkat çeken İmge, sırt dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Sırt dekoltesi dikkat çekti

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Sırt dekoltesi dikkat çekti

Buse Plan ve İmge, geçtiğimiz günlerde Brüksel sokaklarında verdikleri sütyensiz pozlarla da sosyal medyada ilgi odağı olmuşlardı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Sırt dekoltesi dikkat çekti

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

Ünlü çift, bir hostel odasından paylaştıkları yatak pozuyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

İmge, Buse Plan ile ilişkisini göz önünde yaşamayı tercih ederken, Ebrar Karakurt'un hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ebrar Karakurt, İmge'den sonra güzel oyuncu İrem Tuncer ile yakınlaşmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

İmge ve Buse Plan, aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti

Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan Buse Plan'ın, YouTube'da yaklaşık 100 bin abonesi mevcut.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Dekoltesi dikkat çekti


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