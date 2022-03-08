Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ayrılığı böyle atlatıyor! Alaçatı'dan dekolteli pozlarını paylaştı

Ebrar Karakurt ile yaşadığı uzun soluklu ilişkisi sona eren İmge, ayrılık sonrası İtalya'dan İstanbul'a gelmişti. Şimdilerde Alaçatı'da vakit geçiren İmge, Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz yıldan beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, transferinin hemen ardından sevgilisi İmge ile İtalya'ya yerleşmişti. Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

Birlikte yer aldıkları kareleri silen ikili, birbirlerini takipten çıkmayı da ihmal etmedi.

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısıyla eski aşkına göndermede bulunmuştu.

Şarkıdaki ''Daha iyisini bulacakmışsın, b.k bulursun'' sözlerini paylaşan Ebrar Karakurt, el hareketi çektiği anlarla olay olmuştu.

Ebrar Karakurt'un ''2 günlük flört 'Gri ve tonları sana çok yakışır' demiştir'' paylaşımı da Karakurt'un yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını gündeme getirdi.



