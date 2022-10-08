Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, bir süredir fenomen Buse Plan ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu defa yatak paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin ses getiren pozlarına ''Aklıma kötü şeyler geliyor'', ''İmge, attan inip eşeğe binmiş'' ve ''Ebrar, seri üzgün'' gibi yorumlarda bulundu.

İmge'nin, sevgilisi Buse Plan'a ''Gece korkup uyandırdığımda 'Niye korkuyorsun!' deyip azarlamanı yazmayı unutmuşsun'' sözleriyle sitem etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmge ve Buse Plan, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'dan dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı.

Ebrar Karakurt ile ayrıldıktan sonra İtalya'dan Türkiye'ye dönen İmge, çok geçmeden yeni bir ilişkiye başlamıştı.

TikTok fenomeni Devinsu ile beraber olan İmge'nin mutluluğu uzun sürmedi.

Bir süre aşka kapılarını kapatan İmge, şimdilerde seyahat fenomeni Buse Plan ile birlikte.

İtalyan voleybol takımı Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, İtalya'ya yerleştiğinde, yanına sevgilisi İmge'yi de almıştı.

Çiftin, evlenmek için yurt dışına yerleştiği iddiaları, sosyal medyayı kasıp kavurmuştu.



