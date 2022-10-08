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Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

08.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca meslek hayatıyla değil, özel hayatıyla da magazin aleminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem Ebrar Karakurt ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan İmge'nin, yeni sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozları, sosyal medyayı salladı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, bir süredir fenomen Buse Plan ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu defa yatak paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin ses getiren pozlarına ''Aklıma kötü şeyler geliyor'', ''İmge, attan inip eşeğe binmiş'' ve ''Ebrar, seri üzgün'' gibi yorumlarda bulundu.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

İmge'nin, sevgilisi Buse Plan'a ''Gece korkup uyandırdığımda 'Niye korkuyorsun!' deyip azarlamanı yazmayı unutmuşsun'' sözleriyle sitem etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

İmge ve Buse Plan, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'dan dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

Ebrar Karakurt ile ayrıldıktan sonra İtalya'dan Türkiye'ye dönen İmge, çok geçmeden yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

TikTok fenomeni Devinsu ile beraber olan İmge'nin mutluluğu uzun sürmedi.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

Bir süre aşka kapılarını kapatan İmge, şimdilerde seyahat fenomeni Buse Plan ile birlikte.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

İtalyan voleybol takımı Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, İtalya'ya yerleştiğinde, yanına sevgilisi İmge'yi de almıştı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'

Çiftin, evlenmek için yurt dışına yerleştiği iddiaları, sosyal medyayı kasıp kavurmuştu.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşkıyla yatak pozlarını paylaştı! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'


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