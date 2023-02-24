Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı! Resmi açıklama geldi: İnkar etmiyorum

İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında oynayan Ebrar Karakurt, kariyer basamaklarını birer ikişer tırmanmaya devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu.

KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI! ''İNKAR ETMİYORUM"

Igor Gorgonzola'nın başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar Karakurt'un gelecek sezon için başka bir takımla anlaştığını söyledi. Saporiti, "Haber doğru, inkar etmiyorum. Ama onun son maçlarda formunun düşüklüğüne neden olan dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" ifadelerini kullandı.

KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Ebrar Karakurt'un yeni adresinin Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad olduğu ortaya çıktı. Yeni takımından yıllık 800 bin dolar kazanacağı öğrenilen Ebrar Karakurt'un teklifi kabul ettiği ve Haziran ayının ardından imzayı atacağı ifade edildi.

