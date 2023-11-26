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  4. Ebrar Karakurt'un müthiş performansı finale çıkmaya yetmedi! Rus ekibi mağlubiyeti onun fotoğrafıyla paylaştı

Ebrar Karakurt'un müthiş performansı finale çıkmaya yetmedi! Rus ekibi mağlubiyeti onun fotoğrafıyla paylaştı

26.11.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Rusya Kupası'na yarı finalinde adeta yıkıldı. Milli oyuncunun ekibi kupaya yarı finalde altın sette kaybederken, maç sonu Rus ekibi Ebrar'ı paylaştı. İşte detaylar...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelirken finale adını yazdıran ekip altın sette belli oldu.

İLK MAÇI KAZANMIŞLARDI

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Rusya Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Moskova'yı 3-0 mağlup etmişti. Milli yıldız müsabakada 22 sayı atarken yüzde 52 hücum yüzdesi yakaladı. Ebrar ayrıca 4 ace ve 1 blok sayısı bulmuştu.

EBRAR'IN PERFORMANSI YETMEDİ

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Ebrar Karakurt rövanş maçında da yıldızlaşırken, 26 sayı glaibiyet için yetmedi. Müsabakanın en skorer oyuncusu Ebrar olurken Kaliningrad, Dinamo Moskova karşısında ilk maçı 3-0 kazanmasına rağmen rövanşda altın seti kaybederek elendi.

EBRAR'IN FOTOĞRAFI KULLANILDI

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Mağlubiyet sonrasında Kaliningrad, sosyal medya hesabından Ebrar'ın fotoğrafını kullandı. Bu paylaşıma kısa sürede büyük ilgi geldi.

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