Ebrar Karakurt'un müthiş performansı finale çıkmaya yetmedi! Rus ekibi mağlubiyeti onun fotoğrafıyla paylaştı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelirken finale adını yazdıran ekip altın sette belli oldu.

İLK MAÇI KAZANMIŞLARDI

Rusya Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Moskova'yı 3-0 mağlup etmişti. Milli yıldız müsabakada 22 sayı atarken yüzde 52 hücum yüzdesi yakaladı. Ebrar ayrıca 4 ace ve 1 blok sayısı bulmuştu.

EBRAR'IN PERFORMANSI YETMEDİ

Ebrar Karakurt rövanş maçında da yıldızlaşırken, 26 sayı glaibiyet için yetmedi. Müsabakanın en skorer oyuncusu Ebrar olurken Kaliningrad, Dinamo Moskova karşısında ilk maçı 3-0 kazanmasına rağmen rövanşda altın seti kaybederek elendi.

EBRAR'IN FOTOĞRAFI KULLANILDI

Mağlubiyet sonrasında Kaliningrad, sosyal medya hesabından Ebrar'ın fotoğrafını kullandı. Bu paylaşıma kısa sürede büyük ilgi geldi.





