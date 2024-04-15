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Ebrar Karakurt'un performansına dayanamadı! Rakip oyuncudan maç sonunda iğrenç hareket...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 08:45
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Kariyerine Rusya Ligi'nde devam eden milli sporcumuz Ebrar Karakurt, Dinamo Moskova maçında müthiş bir oyun ortaya koydu. Galibiyet sayısını takımına getiren Ebrar Karakurt'un vuruşunun ardından rakip oyuncu Goncharova'dan skandal bir hareket geldi.

Ebrar Karakurt'un performansına dayanamadı! Rakip oyuncudan maç sonunda iğrenç hareket...

Rusya Ligi yarı finalinde Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup eden Ebrar Karakurt'un takımı Lokomotiv Kaliningrad finale çıktı. Maçta galibiyet sayısını getirip müthiş bir oyun ortaya koyan Ebrar Karakurt'a rakip oyuncudan skandal bir hareket geldi.

EBRAR'A ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

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Maçta 28 sayı atarak takımını adeta finale taşıyan Ebrar Karakurt, bu performansıyla rakip takımın adeta sinirleriyle oynadı. Maç sayısı sonrası Ebrar Karakurt'a doğru dönen rakip takımın kaptanı Goncharova, milli oyuncumuza orta parmağını gösterdi.

UTANMADAN ŞİKAYET ETTİ

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Skandal hareket sonrası Goncharova'dan ilginç bir hamle daha geldi. Galibiyet sayısının ardından Ebrar Karakurt'un kayarak sevincini hakeme şikayet eden Goncharova hızını alamadı ve milli oyuncumuzun ceza almasını istedi. Mücadelenin hakemi bu sevinçte herhangi bir sorun olmadığını söylemesinin ardından Goncharova parkeden ayrıldı.

TÜRK TARAFTARLAR BİRLİK OLDU

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Ebrar Karakurt'a yapılan saygısız hareketin ardından Türk taraftarlar milli oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları gönderdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ebrar, "Ağlayacaksan, oynamayalım Goncagül." ifadesini kullandı.

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