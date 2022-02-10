Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge ikinci kez ayrıldı! Birbirlerini sildiler

Sevgilisi İmge ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş hamle geldi. Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. İkinci kez ayrılan çiftin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

Bir süredir Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşayan İmge, Ebrar Karakurt ile ayrı olduğu dönem İstanbul'a dönüş yapmıştı.

Ayrılığı uzatmayan çift, yeniden bir araya gelerek, sevenleriyle barışma pozunu paylaşmıştı.

Ebrar Karakurt ve İmge, dün ikinci kez ayrıldı. Birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftin, ayrılık sebebi merak konusu oldu.

Ebrar Karakurt, mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

Ünlü voleybolcu, İtalya'daki yaşamını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

