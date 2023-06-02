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  4. Ebrar Karakurt yeni takımını açıkladı! Yıllık alacağı ücret dudak uçuklattı...

Ebrar Karakurt yeni takımını açıkladı! Yıllık alacağı ücret dudak uçuklattı...

02.06.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yeni adresini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kariyerine Rusya'da devam edeceğini açıklayan Ebrar, ''Yeni bir bölüm başlıyor" yazdı.

Ebrar Karakurt yeni takımını açıkladı! Yıllık alacağı ücret dudak uçuklattı...

İtalya'nın Novara takımında forma giyen Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu. İtalya'dan ayrılacağını duyuran Ebrar Karakurt'un yeni durağı kesinleşti.

YENİ BİR BÖLÜM BAŞLIYOR

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Sosyal medya hesabından Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayan Ebrar; "Yeni bir bölüm başlıyor" yazdı. Ayrıca, Rus ekibi de milli voleybolcunun transferini duyurdu.

YILLIK 800 BİN DOLAR

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Ebrar Karakurt'un yıllık 800 bin dolar alacağı öğrenildi. Maaşına zam alarak Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Ebrar Karakurt'un bu transferi voleybol camiasında yankı uyandırdı.


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