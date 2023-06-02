Ebrar Karakurt yeni takımını açıkladı! Yıllık alacağı ücret dudak uçuklattı...

İtalya'nın Novara takımında forma giyen Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu. İtalya'dan ayrılacağını duyuran Ebrar Karakurt'un yeni durağı kesinleşti.

YENİ BİR BÖLÜM BAŞLIYOR

Sosyal medya hesabından Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayan Ebrar; "Yeni bir bölüm başlıyor" yazdı. Ayrıca, Rus ekibi de milli voleybolcunun transferini duyurdu.

YILLIK 800 BİN DOLAR

Ebrar Karakurt'un yıllık 800 bin dolar alacağı öğrenildi. Maaşına zam alarak Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Ebrar Karakurt'un bu transferi voleybol camiasında yankı uyandırdı.



