Ebrar Sitesi L Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşısında

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nebi Koska, Lütfü Timurbanga ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ile başka dosyadan tutuklu Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Firari sanık Mehmet Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Ferhat Bülent Özer savunmasında, 6 Şubat depremlerinde yıkılan L bloğun yapı statik proje müellifinin hayatını kaybeden M.G'nin olduğunu ve kendisiyle okul arkadaşı olduğunu söyledi.

Diğer sanıkları tanımadığını sadece M.G'yi tanıdığı ifade eden Özer, depremde birçok yakınını kaybettiğini belirterek, bilirkişi raporunun yanlış olduğunu savundu.

Yaşanan depremin çok şiddetli olduğunu anlatan Özer, şu iddiada bulundu:

"Kendisine güvenip 120 günlük Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) verdim. İlk sorgumda ruhsatın fotoğrafını telefondan göstermişlerdi ve baktığımda imza ilk etapta benim gibi göründü. Ama daha sonra avukatımın bana getirdiği ruhsat fotokopisine baktığımda imzanın bana ait olmadığını, ruhsatta tahrifat yapıldığını gördüm. Ayrıca ben 2004 yılında büro tescil belgemi yenilememiştim.Benin binanın yıkılmasıyla ilgili sorumluluğum yok. M.G. dışında hiç kimseyi tanımıyorum. Binanın kontrol ve denetimine gitmedim. Binanın yerini bile bilmiyorum."

Tutuklu sanık Ahmet Doğan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yakınlarını kaybettiğini dile getirerek, kendisinin öğretmen olduğunu, inşaattan anlamadığını belirtti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Doğan, savunmasında şunları söyledi:

"Ben bina yapılırken kooperatife üyeydim daha sonra seçimle başkan oldum. Kooperatifin bünyesinde herhangi bir müteahhit yoktu. Kooperatif genel kurulu en yetkili kuruldur. M.G. burada müteahhitlik yapmıştır. Biz bu arsayı kooperatif adına aldığımızda arsayı M.G'ye burayı teslim ettik, biz işten anlamadığımız için paket olarak M.G'ye teslim ettik. Biz sadece kendisine ödemesini yaptık ve kendisi de inşaatı iyice takip etti. Biz sadece mali destek sağladık, yapım aşamasında da sorumluluğu ona verdik."

Sanık Tevfik Tepebaşı da Ebrar Sitesi'nde bulunan bazı apartmanların müteahhit, bazı apartmanları da kooperatif tarafından yapıldığını söyledi.

Kooperatifler tarafından 6 bina yapıldığını ve bunları farklı kooperatiflerin yaptığını dile getiren Tepebaşı, kooperatif yöneticilerinin tek başına yetki kullanamayacağını belirtti.

Kendisinin her kooperatifte müteahhit ve yönetici olarak gösterildiğini ifade eden Tepebaşı, kendisinin Başak Yapı Kooperatifi Başkanı olduğunu ve başka kooperatiflerdeki mesuliyetlerin üzerine yüklenilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Kendisinin müteahhit olmadığını savunan Tepebaşı, şöyle devam etti:

"Ben inşaattan anlamam. Kaç ton çimento, demir kullanılacağını ben bilmem. Benim malzeme alımı ve bu kooperatif yönetimini oluşturmakla ilgim olmamıştır. Bina Zirve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı ve ruhsatlıdır. Bina 5 mühendis, 1 mimar tarafından kontrol edilmiştir. Binaya 2004 yılında ruhsat verilmiştir. İnşaattan anlamayan kimselere sen binadan sorumlusun demek doğru değildir. Yıkılan inşaatta akrabalarım hayatını kaybetmiştir. Binanın inşaat yapımının başında fenni mesul vardır. Ben binanın yapımıyla ilgilenmedim. Ben burada neden bulunuyorum, anlamıyorum. Sanık Ferhat Bülent Özer yapım sorumlusu, fenni mesul yani inşaatın her türlü emniyet tedbirlerini almakla, inşaatın başından sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. İmza atmıştır, attığı imzadan sorumludur."

Tutuksuz sanık Nebi Koska da kendisinin inşaatta sadece sıva işçiliği yaptığını savundu.

Kendisinin kooperatifte bina yapım işleriyle alakasının olmadığını öne süren Koska, "L bloğun yapım işlerine firari sanık Mustafa Timurbanga bakıyordu. Ben binanın sadece sıva işlerini yaptım. Karşılığında işçilik paramızı Mustafa Timurbanga'dan alıyordum. Diğer sanıkların kooperatifte sorumlu olduklarını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Lütfü Timurbanga da ev sahibi olmak için kooperatife üye olduğunu dile getirdi.

Kooperatife aidatlarını düzenli olarak ödediğini ancak kendisini yönetime üye yaptıklarını ve bundan bilgisi olmadığını savunan Timurbanga, fenni mesul ve kimseyi tanımadığını söyledi.

Timurbanga, L bloğun inşaatının yapımıyla ilgili bilgisinin olmadığını belirterek, binadan satın aldığı daireyi inşaatın bitimine yakın sattığını diye konuştu.

Duruşmaya katılan tüm müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanması ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

