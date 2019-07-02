Ebru Akel iki yıl sonra setlere döndü

Televizyon programlarının sevilen sunucusu Ebru Akel, 2017'de çekilen 'Lise Devriyesi' adlı TV dizisinin ardından setlere iki yıl ara vermişti. Güzel oyuncu yeni bir sinema filmiyle iki yıl ara verdiği oyunculuğa geri döndü.

Ebru Akel, 'Konuşan Hayvanlar' adlı sinema filminde rol aldı. Akel, Ayşe Balıbey ve Ümit Açıkdilli'nin senaryosunu yazdığı gösterime 9 Ağustos'ta girecek olan 'Konuşan Hayvanlar' ve rolü için Ebru Akel, "Senaryoyu okuduğumda çocukların ve hayvanların saf, mutlu, eğlenceli dünyalarında ‘Şaheste'nin anti karakter olması ilgimi çekti. Ona hem sinirleneceksiniz, hem de onu çok seveceksiniz" dedi.



