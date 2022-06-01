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Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü! 'Kelimeler düğümleniyor...'

01.06.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu'un babası Ertuğrul Cündübeyoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi, Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi Mete Güçlü duyurdu.

Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü! 'Kelimeler düğümleniyor...'

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. 47 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti.

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Mete Güçlü, 2003 yılında dünyaevine girdiği eşinin babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi ve babasının fotoğraflarını paylaşan Güçlü, paylaşımına şöyle yazdı...

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"Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın."
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Ardından güzel oyuncu da Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaparak, "Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir" diye yazdı.

Ebru Cündübeyoğlu ve eşine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçilerinden başsağlığı yorumları geldi.


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Ebru Cündübeyoğlu
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