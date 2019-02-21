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Ebru Gündeş eski halini paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Şu sıralar yeni albümü Aşık ile gündemde olan Ebru Gündeş sosyal medya hesabı üzerinden eski halini paylaştı.

Ebru Gündeş eski halini paylaştı

Aşık albümüyle müzik piyasasına hızlı bir dönüş yapan Ebru Gündeş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyayı yakından takip edenlerin aşina olduğu ve özellikle perşembe günleri yapılan 'TBT' paylaşımları modasına Ebru Gündeş de katıldı.

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Eski bir fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş fotoğrafın altına "Hiç değişmemişim" notunu düştü. Gündeşin bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.

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Ebru Gündeş Ebru Gündeş eski hali

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