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Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti!

24.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kocası Rıza Sarraf'ın velayet davası açtığı Ebru Gündeş annesini kaybetti. Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in ölüm haberi apartman yönetiminden gelen mesajla ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti!

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.

Yapılan duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ekran Alıntısı

Ebru Gündeş'in annesi bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Ebru Gündeş
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