Ebru Gündeş'in Cengiz İmren açıklaması hatırlatıldı! Seren Serengil bakın ne dedi

Yaşar İpek ve Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası bir süredir gündemde. Seren Serengil'in yakın arkadaşı Sisi geçtiğimiz günlerde konuya dair "Yaşar’ın Ebru Gündeş’e zaafı var" sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil de Yaşar İpek konusunu konuşmak için Sisi'nin sunduğu Al Sana Haber'e bağlandı.

Geçmişe dair konular konuşulan programda Seren Serengil'e bir diğer eski aşkı Cengiz İmren ve Ebru Gündeş arasında bir dönem yaşandığı iddia edilen aşk da soruldu. Gündeş'in o dönem "Aşk dedikoduları söyleydi. Seren Serengil'in iddiası ama dünya ahiret kardeşimdir" sözleri ekrana geldi.

Seren Serengil ise o dönem yapılan bu açıklama ile ilgili "Benim eskilerimde de var, benden sonra herkes çok kıymetli oluyor. Ben Ebru Gündeş ile o tarihten itibaren konuşmadım" itirafında bulundu.



