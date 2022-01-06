Yaşar İpek-Ebru Gündeş dedikodusuna Seren Serengil'den olay yorum

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş hakkındaki aşk iddiası herkesi şaşırttı. Özel hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşamaya çalışan Ebru Gündeş konuya dair yorum yapmasa da Yaşar İpek'ten hemen açıklama geldi.

İpek, aşk iddiasını yalanladı ve "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş iddiasına dair eski eş Seren Serengil sessiz kalmadı. Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.

"FAKİR BİRİSİNE BAKMAZ"

Seren Serengil konuya dair "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.

Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti. Serengil İpek'in kendisini darp ettiğini söyleyip videolar yayınlamıştı. Sisi ise geçtiğimiz günlerde Serengil'in eski kocasına hâlâ aşık olduğunu iddia etmişti.

