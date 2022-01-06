MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaşar İpek-Ebru Gündeş dedikodusuna Seren Serengil'den olay yorum

Yaşar İpek-Ebru Gündeş dedikodusuna Seren Serengil'den olay yorum

06.01.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'de jüri olan Ebru Gündeş'in Yaşar İpek ile aşk yaşadığı gündeme geldi. Aşk iddiası İpek tarafından yalanlandı. Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil ise bu aşk dedikodusuyla ilgili sessiz kalmadı. Seren Serengil'in İpek'in adını anmadan yaptığı yorum şaşırttı.

Yaşar İpek-Ebru Gündeş dedikodusuna Seren Serengil'den olay yorum

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş hakkındaki aşk iddiası herkesi şaşırttı. Özel hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşamaya çalışan Ebru Gündeş konuya dair yorum yapmasa da Yaşar İpek'ten hemen açıklama geldi.
İpek, aşk iddiasını yalanladı ve "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş iddiasına dair eski eş Seren Serengil sessiz kalmadı. Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.

Bomba iddia! Yaşar İpek ve Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor?Bomba iddia! Yaşar İpek ve Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor?

"FAKİR BİRİSİNE BAKMAZ"

Seren Serengil konuya dair "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.

Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti. Serengil İpek'in kendisini darp ettiğini söyleyip videolar yayınlamıştı. Sisi ise geçtiğimiz günlerde Serengil'in eski kocasına hâlâ aşık olduğunu iddia etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
MasterChef’te şef ceketini kim giydi? MasterChef’te şef ceketini kim giydi?
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

Beşiktaş tarihe geçti! Kupa Kara Kartal'ın!

Beşiktaş tarihe geçti! Kupa Kara Kartal'ın!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.