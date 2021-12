Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Ebru Gündeş’le 11 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda biten Reza Zarrab, Miami'de hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği iddia edilen Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Who is Reza Zarrab? The FBI arrested the money launderer in 2016 for helping Iran dodge international sanctions. So far he’s avoided a long prison sentence by agreeing to testify against a Turkish bank at the center of his criminal operation. 2/ https://t.co/LdOJbG8JbJ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü.

NEW: A controversial plea deal between the U.S. and money launderer #RezaZarrab just got more complicated.



We reveal that Zarrab still has ties to his criminal network and has received dubious wire transfers since entering the agreement with the gov't. 1/ https://t.co/sHZU1bM6k6