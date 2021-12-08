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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

08.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Miami'de kurduğu yeni lüks hayatıyla dikkat çekiyor. Kilo verdiği gözlemlenen Reza Zarrab'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Ebru Gündeş’le 11 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda biten Reza Zarrab, Miami'de hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği iddia edilen Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

ADI HADİSE İLE ANILMIŞTI

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü.

İddiaları sert bir dille yalanlayan Hadise "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" demişti.


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