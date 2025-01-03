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  4. Ebru Gündeş'in unutamadığı Ferdi Tayfur anısı yeniden gündemde! 'Böyle bir fanatizm görmedim'

Ebru Gündeş'in unutamadığı Ferdi Tayfur anısı yeniden gündemde! 'Böyle bir fanatizm görmedim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 12:07
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Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Tayfur'un vefatının ardından Ebru Gündeş'in yıllar önce anlattığı Ferdi Tayfur anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ebru Gündeş'in unutamadığı Ferdi Tayfur anısı yeniden gündemde! 'Böyle bir fanatizm görmedim'

Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle dün akşam hayata gözlerini kapadı. 79 yaşındaki şarkıcının ölüm haberi sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un yıllar önceki konser görüntüleri yeniden gündem olurken akıllara Ebru Gündeş'in unutamadığı Ferdi Tayfur anısı da geldi.

ebruuu

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturduğu dönemde Ferdi Tayfur ile anısını anlatmış; sanatçının bir konserinde yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirmişti.

'BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM'

Konserde seyircilerin hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiğini söyleyen Ebru Gündeş, şu ifadeleri kullanmıştı:

KONSERRR

"Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar."

Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Ferdi Tayfur
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