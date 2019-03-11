Ebru Gündeş Rıza Sarraf'tan hamile! Bircan Bali tek tek ifşa etti

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Ebru Gündeş'in hamile olduğunu bir kez daha yeni iddialarla gündeme getirdi. Daha önce Ebru Gündeş'in hamile olduğunu savunan Bircan Bali'nin yeni iddiaları da çok konuşulacak türden. Ebru Gündeş'ten ilk iddialara yalanlama gelmişti. Yeni iddialar hakkında Güdeş'in ne açıklama yapacağı ise merak konusu.

New York'ta yargılanan ve Türkiye aleyhine 'tanık' olunca serbest bırakılan İran asıllı iş insanı Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiası magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Bircan Bali daha öncede Ebru Gündeş'in hamile olduğunu iddia etmiş bu iddialara Ebru Gündeş'ten jet bir şekilde yalanlama gelmişti. Bu gün ise Bircan Bali'nin yeni iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

KONSERLERİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Bircan Bali canlı yayında "Şimdi size yeni bir bomba açıklıyorum. Bu iddiamın arkasında hep durdum bu iddiamın arkasında duracağım daha güçlü başka bir şey söylüyorum. Hafta sonu gerçekleşen bir olay. Biliyorsunuz Ebru Gündeş konser takvimini paylaştı. (Yani ben her gün konser yapacağım ne hamileliği dedi). Fakat hamilelik ekstra için sıkıntılı bir şey değil. İlk paylaştığı konser takvimi benim elimde. Şimdi öğrendiğim bilgiye göre bir çok konseri iptal olmuş. 8,9 Mart tarihli konserleri iptal etti. Nisanın 13 yada 23 ne kadar konser yok. Bu birincisi.