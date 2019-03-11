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Ebru Gündeş Rıza Sarraf'tan hamile! Bircan Bali tek tek ifşa etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 11.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali'den Ebru Gündeş'in hamileliği ile ilgili yeni iddialar... Madde madde açıkladı! Peki Ebru Gündeş hamile mi?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Ebru Gündeş'in hamile olduğunu bir kez daha yeni iddialarla gündeme getirdi. Daha önce Ebru Gündeş'in hamile olduğunu savunan Bircan Bali'nin yeni iddiaları da çok konuşulacak türden. Ebru Gündeş'ten ilk iddialara yalanlama gelmişti. Yeni iddialar hakkında Güdeş'in ne açıklama yapacağı ise merak konusu.

New York'ta yargılanan ve Türkiye aleyhine 'tanık' olunca serbest bırakılan İran asıllı iş insanı Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiası magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Bircan Bali daha öncede Ebru Gündeş'in hamile olduğunu iddia etmiş bu iddialara Ebru Gündeş'ten jet bir şekilde yalanlama gelmişti. Bu gün ise Bircan Bali'nin yeni iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

KONSERLERİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Bircan Bali canlı yayında "Şimdi size yeni bir bomba açıklıyorum. Bu iddiamın arkasında hep durdum bu iddiamın arkasında duracağım daha güçlü başka bir şey söylüyorum. Hafta sonu gerçekleşen bir olay. Biliyorsunuz Ebru Gündeş konser takvimini paylaştı. (Yani ben her gün konser yapacağım ne hamileliği dedi). Fakat hamilelik ekstra için sıkıntılı bir şey değil. İlk paylaştığı konser takvimi benim elimde. Şimdi öğrendiğim bilgiye göre bir çok konseri iptal olmuş. 8,9 Mart tarihli konserleri iptal etti. Nisanın 13 yada 23 ne kadar konser yok. Bu birincisi.

"DOKTORUM İZİN VERİYOR" AÇIKLAMASI

Bir diğer iddia ise bir halı firmasıyla anlaşma yaptı. Konsere çıkmak için gerekli anlaşmalar yapıldı. Fakat Ebru Gündeş'ten gelen şu söz "Konseri iptal edeceğim çünkü doktorum izin veriyor" açıklaması kafaları karıştırdı. Bunun üzerine halı firması, yerine Serkan Kaya'yı getiriyor. Yeni iddia buyurun bunu cevaplayın." açıklamarını yaptı.

İDDİAMIN ARKASINDAYIM

Ece Erken ise Ebru Gündeş'in menajeri Sedef hanıma mesaj attığını ve bu iddiaları sorduğunu söyledi. Sedef hanım ise "Öyle bir konserimiz yoktu ne diyeyim görürler sadece gülüyoruz" gibi açıklama yaptı. Ece Erken ayrıca Nisan sonu gibi kendisininde bilet aldığını açıkladı. Neden saklanır Bircan diyerek Bircan Bali'ye soru sordu. Bircan Bali "Sen Ebru Gündeş'in hiç kızını gördün mü basında. Ebru Gündeş'in çok zor bir hayatı var. Ya açıklayacak ya da bebeği aldıracak. Ben halı firmasıyla da konuşurum gerekirse yayına da bağlarım. İddiamın arkasındayım" dedi.

Bütün bu iddialara Ebru Gündeş cephesinden ne cavap gelecek merak konusu. Ancak Ebru Gündeş'in en son paylaştığı fotoğrafta aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.


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Ebru Gündeş hamile Bircan Bali rıza sarraf söylemezsem olmaz

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