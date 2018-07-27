Ebru Gündeş'ten Hadise'ye: Seni seviyoruz

Biz yaşadığımız durum karşısında kimin hangi doktoru aradığını bilmeden ve sadece annemizin durumunu düşünürken, 'Bana teşekkür edebilirdiniz sizi ayıplıyorum' diye gelen bir mesaj söz konusu. Ben bu kişinin doktor konusunda yardımcı olduğunu sonra öğrendim ve öğrendiğim an aradım, teşekkür ettim. Bir insan böylesi bir üzüntü yaşarken kimlere teşekkür edelim diye düşünemez! Önce insan annesini, ailesini düşünür sonra gereken teşekkürlerini iletir! İnsanlar böyle bir üzüntü yaşarken 'Beni aramadınız bana teşekkür etmediniz sizi ayıplıyorum' diye mesaj atılmaz.

''Anne… Her zaman dile getirmişimdir bu kelimenin büyüklüğünü, derinliğini, anlamını… Birkaç hafta önce her zaman en değerlim olan annem ile ilgili üzücü bir olay yaşadık… Benim özel hayatımda yaşadığım durumu, hayatımda bir defa gördüğüm bir insan tarafından magazin programına bağlanıp konu edilmesini kınıyorum. Anlam veremiyorum!

Şarkıcı Hadise'nin annesinin yaşamını sonlandırmaya teşebbüs ettiği iddia edildi. Sanatçı bu iddiaları yalanlayarak annesinin sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırıldığını belirtti. Modacı Nur Yerlitaş'ın, bu iddiaları doğrulaması üzerine Hadise tepki gösterdi.

Asıl o mesajı attığınız için, üstüne benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştığınız için, özür dilemesi gereken kişi sizsiniz.

'ÖZEL HAYATIMI KONUŞMA HAKKINI KİM VERİYOR!'

Anne konusunda bu kadar hassas ise bu şahıs benim annemin en özel durumunu neden konuşur acaba canlı yayında?! Benim ve ailemin özel durumunu bir magazin programına bağlanıp anlatmak sizin haddinize mi?! Ben özelimi özel tutmaya savaşırken, size özel hayatımı konuşma hakkını kim veriyor!

Yakın zaman önce sarf ettiğiniz bir cümleyle toplumda yarattığınız infiali, benim annemin sıkıntılı durumundan faydalanıp lehinize döndürmeye çalışmanıza göz yumamam… Annemi ve ailemi malzeme etmenize izin vermem!

Annemin durumu şu an iyi. Ve en önemlisi bu. Biz bir aile olarak bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağımızdan eminim.''

Nur Yerlitaş'ın Hadise'nin annesiyle ilgili sözleri büyük tepki gördü ve herkes Hadise'ye hak verdi.

Ebru Gündeş de Instastory'den yaptığı paylaşımla Hadise'ye destek verdi.

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