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Ebru Polat'a gelen mesajlar bitmiyor! "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın..."

20.11.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yanında soru-cevaplarla da dikkat çeken Ebru Polat yine gelen bir mesajı paylaştı. Şarkıcı Ebru Polat "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın..." diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi.

Ebru Polat'a gelen mesajlar bitmiyor! "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın..."

'Kocam memem küçük olduğu için benle yatmıyor' diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat'a mesajlar yağıyor.

"Seni memen için seven bir kocan var ise ve sen de hâlâ onu sevebiliyorsan cidden ne denebilir ki aşkım sana da ya... "diyerek takipçisine tavsiyeler veren Polat'a bu sefer bir erkekten ilginç bir mesaj geldi.

Polat "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın. Ben kıskanmayıp hoşuma gidiyor. Normal mi?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi:

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"HERKESİN EŞİMİ İSTEMESİ..."

"Benim de hoşuma giderdi şahsen. O yüzden benim için normal. Herkesin eşimi istemesi beğenmedi beni ona karşı daha istekli yapar. Ama tabii ki normal bulmayan çok insan olacaktır. Ben diyorum ki ben eşimi kıskanmak yerine ona güvenmeyi tercih ediyorum."

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