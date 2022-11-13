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Ebru Polat 'Kocam memen küçük olduğu için benle yatmıyor' diyen kadına öyle bir yanıt verdi ki...

13.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Polat yine takipçilerinden gelen soruları paylaşarak yorumladı. Bir takipçi Polat'a "Kocam memen küçük olduğu için benle yatmıyor" diye mesaj attı. Ebru Polat bu mesaja öyle bir yanıt verdi ki duyanlar şaştı kaldı. İşte Ebru Polat'a gelen o mesaj...

Ebru Polat 'Kocam memen küçük olduğu için benle yatmıyor' diyen kadına öyle bir yanıt verdi ki...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Ebru Polat takipçilerinden gelen +18 itirafları paylaşarak sık sık gündem oluyor. Ebru Polat yine kendisine gelen bazı sorulara yanıt verdi.

Ebru Polat'a bir takipçi şu mesajı yazdı:

"Kocam meme küçük olduğu için benimle yatmıyor. Sence doğru mu?"
Ekran Alıntısı

EBRU POLAT: ELLETME...

Ebru Polat bu mesajı pas geçmedi ve takipçisine bomba bir yanıt verdi. Şarkıcı mesajı yayınlayarak "Seni memen için seven bir kocan var ise ve sen de hâlâ onu sevebiliyorsan cidden ne denebilir ki aşkım sana da ya... "dedi.

Polat açıklamasının devamında ise "Kız ne duruyorsun git büyüt memeleri ve kocana asla elletme çatlasın y.vşak" diyerek şoke etti.

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