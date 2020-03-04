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Ebru Polat: Çağırsalar savaşmaya giderim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat askerlerimizi yapılan hain saldırı sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Ebru Polat: Çağırsalar savaşmaya giderim...

Ebru Polat 'Türkiye'nin İncileri 'Ödül töreni çıkışı magazinburada'ya konuştu. İdlib’de yaşanan acı olaylardan sonra çok üzüldüğünü ifade eden Polat yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Son dönemlerde "Palalı Saldırgan" olarak bilinen Sabri Çelebi ile yaptığı tatille gündemde olan Polat kendi markasını piyasaya sürdü. Yoğunlu devam eden Polat ödül töreninde dikkat çekti. İdlib’de askerlerimize yapılan hain saldırı sonrası konuşan Polat açıklamasında şunları söyledi:

"Askerlerimizin bu halde olmasını istemiyorum. Çok ciddiyim çağırsalar kendim savaşmaya gidebilirim o kadar milliyetçiyim. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin."

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat, Ebru Polat askerlik,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaşantınla milliyetçiliği ne kadar savunduğun belli...
Sizin gibiler ,Çürük raporlular ve bedelliler de ekranlarda kuru sıkı atıp duruyorlar.Sen ve senin gibiler önce askere riskli bölgelere gitsinler bide utanmayı öğrensinler.Artık yeter.
valla sal cepheye düşmanın dibi düşsün!!! bayılıyorum bu kıza...
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