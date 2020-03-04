Ebru Polat: Çağırsalar savaşmaya giderim...

Ebru Polat 'Türkiye'nin İncileri 'Ödül töreni çıkışı magazinburada'ya konuştu. İdlib’de yaşanan acı olaylardan sonra çok üzüldüğünü ifade eden Polat yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Son dönemlerde "Palalı Saldırgan" olarak bilinen Sabri Çelebi ile yaptığı tatille gündemde olan Polat kendi markasını piyasaya sürdü. Yoğunlu devam eden Polat ödül töreninde dikkat çekti. İdlib’de askerlerimize yapılan hain saldırı sonrası konuşan Polat açıklamasında şunları söyledi:

"Askerlerimizin bu halde olmasını istemiyorum. Çok ciddiyim çağırsalar kendim savaşmaya gidebilirim o kadar milliyetçiyim. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin."

