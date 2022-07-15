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Ebru Polat ev haliyle nefes kesti! Mini şortlu iyi geceler pozuyla büyüledi...

15.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin nefesini kesmeye devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ve takipçileriyle soru cevap yapan güzel şarkıcı, son olarak ayna karşısında mini şortuyla iyi geceler pozu verdi. Ebru Polat ev haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Ebru Polat ev haliyle nefes kesti! Mini şortlu iyi geceler pozuyla büyüledi...

Türkiye'nin en ünlü şarkıcıları arasında yer alan güzel sanatçı Ebru Polat, Instagram hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Hemen hemen her gün takipçilerine yeni bir pozunu sunan ünlü isim, son olarak ev haliyle dikkat çekti. Evinde ayna karşısına geçip mini şortuyla pozlar veren güzel şarkıcı adeta büyüledi.

MİNİ ŞORTLU EV HALİYLE OLAY OLDU

Instagram hesabında 2.8 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Polat, nefes kesen paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Son olarak evinde mini şortlu ve göbeği açık ayna pozlarıyla olay yaratan Ebru Polat'ın düzgün fiziği ve görüntüsü resmen göz kamaştı.

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İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLARIYLA NEFES KESMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cesur pozlarına bir yenisini ekleyen güzel şarkıcı Ebru Polat'ın iç çamaşırsız hali dikkat çekmişti.

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Yeşil elbisesini sütyensiz şekilde giymeyi tercih eden Ebru Polat'ın pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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